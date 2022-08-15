Защита персональных данных

Согласие на обработку личных данных спросят один раз. Но сразу на все цели

В закон о персональных данных внесут изменения о получении одного согласия физлица сразу для нескольких целей обработки его данных. Считают, что это избавит компании от лишней бумажной работы.

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С такой просьбой к Минцифры обратились представители IT-бизнеса.

Речь идет о законопроекте о персональных данных, который был принят еще 16 февраля 2021 года.

Сначала в нем было указано об одном согласии клиента сразу на все цели обработки его данных, в том числе и обезличивание, после чего бизнес сможет свободно их использовать.

Потом три раза вносили изменения и было решено, что бизнес будет передавать уже обезличенные данные государству, которое будет их использовать для разных целей.

Затем вышли новые изменения в июле 2022 года, по которым передавать персональные данные клиентов бизнес должен будет по запросу, а уже государство будет их обезличивать и предоставит бесплатный доступ к этим данным российским разработчикам и госорганам. И в этой версии поправок уже нет нормы о получении одного согласия.

В итоге решили вернуться к обсуждению самой первой формулировки: получать одно согласие и по запросу передавать данные о клиенте государству. Получение одного согласия избавит бизнес от лишней бумаги.

Об этом сообщил Коммерсант.

Сбор биометрии  будет только с согласия, а за утечку персданных будут штрафовать в два этапа.

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