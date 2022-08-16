Пенсии

Период для расчета накопительной пенсии будет не более 22,5 лет

В 2022 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 264 месяцев или 22 года. В 2023 и 2024 годах его смогут увеличить только до 270 месяцев максимум.

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Проект Минтруда опубликован на федеральном портале.

Поправки вносят в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

Дело в том, что с 2016 по 2022 год действует переходный период, когда срок для выплаты пенсии, рассчитанный по данным Росстата, не может превышать прошлогодний показатель больше, чем на 6 месяцев и есть максимум.

Этот переходный период продлят на 2023 — 2024 годы. Максимальное значение показателя в эти годы будет 270 месяцев.

Ранее уже было продление на 2021 — 2022 годы.

С 2025 года ожидаемый период будут считать на основании актуальных статистических данных Росстата.

За последние годы этот показатель менялся таким образом:

Год

 Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

2016

 234

2017

 240

2018

 246

2019

 252

2020

 258

2021

 264

2022

 264

Этот показатель находится в знаменателе формулы расчета накопительной пенсии. Чем он больше, тем пенсия меньше.

Выплачивать накопительную пенсию начинают в 55/60 лет, то есть при достижении старого пенсионного возраста.

Платить эту пенсию будут пожизненно.

Пример расчета накопительной пенсии смотрите здесь.

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