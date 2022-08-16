Период для расчета накопительной пенсии будет не более 22,5 лет

Проект Минтруда опубликован на федеральном портале.
Поправки вносят в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.
Дело в том, что с 2016 по 2022 год действует переходный период, когда срок для выплаты пенсии, рассчитанный по данным Росстата, не может превышать прошлогодний показатель больше, чем на 6 месяцев и есть максимум.
Этот переходный период продлят на 2023 — 2024 годы. Максимальное значение показателя в эти годы будет 270 месяцев.Ранее уже было продление на 2021 — 2022 годы.
С 2025 года ожидаемый период будут считать на основании актуальных статистических данных Росстата.
За последние годы этот показатель менялся таким образом:
|Год
|Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
|2016
|234
|2017
|240
|2018
|246
|2019
|252
|2020
|258
|2021
|264
|2022
|264
Этот показатель находится в знаменателе формулы расчета накопительной пенсии. Чем он больше, тем пенсия меньше.Выплачивать накопительную пенсию начинают в 55/60 лет, то есть при достижении старого пенсионного возраста.
Платить эту пенсию будут пожизненно.
Пример расчета накопительной пенсии смотрите здесь.