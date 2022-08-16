Период для расчета накопительной пенсии будет не более 22,5 лет

Проект Минтруда опубликован на федеральном портале.

Поправки вносят в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

Дело в том, что с 2016 по 2022 год действует переходный период, когда срок для выплаты пенсии, рассчитанный по данным Росстата, не может превышать прошлогодний показатель больше, чем на 6 месяцев и есть максимум.

Этот переходный период продлят на 2023 — 2024 годы. Максимальное значение показателя в эти годы будет 270 месяцев.

Ранее уже было продление на 2021 — 2022 годы.

С 2025 года ожидаемый период будут считать на основании актуальных статистических данных Росстата.

За последние годы этот показатель менялся таким образом:

Год Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 2016 234 2017 240 2018 246 2019 252 2020 258 2021 264 2022 264

Этот показатель находится в знаменателе формулы расчета накопительной пенсии. Чем он больше, тем пенсия меньше.

Выплачивать накопительную пенсию начинают в 55/60 лет, то есть при достижении

Платить эту пенсию будут пожизненно.

Пример расчета накопительной пенсии смотрите здесь.