Приложение Сбербанка снова можно скачивать на айфон через AppStore

Войти в него можно по номеру карты.
Ранее «Сбер» был удален из магазинов приложений в связи с санкциями.
Кроме того, в AppStore доступно для скачивания и приложение «Прайм баланс» — копия «ВТБ Онлайн».
В магазине приложений для iPhone, AppStore, теперь можно скачать приложение «Сбербанк Онлайн».
Войти в него можно по номеру карты.
Ранее «Сбер» был удален из магазинов приложений в связи с санкциями.
Кроме того, в AppStore доступно для скачивания и приложение «Прайм баланс» — копия «ВТБ Онлайн».
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В магазине приложений для iPhone, AppStore, теперь можно скачать приложение «Сбербанк Онлайн».
Антикризисные поправки в законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ внесли в марте. А в апреле чиновники Минфина объяснили, какие особенности учитывать при корректировке госконтракта из-за непредвиденных или особых обстоятельств.
Речь идет о денежных переводах при упрощенной идентификации клиента.
Часто руководители да и гл. бухгалтеры компаний полагают, что «раз прошел аудит, есть положительное аудиторское заключение, то проблем с налоговой быть не должно, а если какие-то санкции и будут – то это уже проблема аудиторов, т. к. это они недосмотрели, должны быть какие-то аудиторские гарантии и налоговая защита». Но так ли это?
Не торопитесь возмещать НДС, когда ввозите товар из стран ЕАЭС. Даже если налог уплачен, а товар учтен. Здесь действуют особые правила для вычета. Есть алгоритм, который подскажет, какой период для возмещения налога правильный.
Если в 2021 году ИП получил патент на год, а в ноябре его доходы зашкалили за 60 млн рублей, то слет с ПСН происходит не с 1 ноября, а с 1 января.
С 1 июля 2021 года порядок работы с электронными счетами-фактурами регулируется приказом Минфина от 05.02.2021 № 14н. Этим порядком предусмотрены правила выставления и получения счетов-фактур в электронном виде при реализации прослеживаемых товаров, а также правила составления зашифрованных счетов-фактур.
Сейчас действует запрет на возбуждение уголовного дела по налоговым преступлениям без информации от налоговиков. Следственный комитет хочет вернуть возможность заводить уголовные дела без сроков ФНС.
С 2023 года могут ввести ежегодную выплату на детей с 6 до 23 лет, которые учатся в школе, техникуме, вузе и т.д. Размер выплаты – от 12 829 руб. до 34 679 рублей.