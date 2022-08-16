Банковские карты

Приложение Сбербанка снова можно скачивать на айфон через AppStore

В магазине приложений для iPhone, AppStore, теперь можно скачать приложение «Сбербанк Онлайн».

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Войти в него можно по номеру карты.

Ранее «Сбер» был удален из магазинов приложений в связи с санкциями.

Кроме того, в AppStore доступно для скачивания и приложение «Прайм баланс» — копия «ВТБ Онлайн».

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