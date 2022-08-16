Люди хотят комфортно жить на пенсии. По результатам опроса, их устроит 40 тысяч рублей

По данным опроса ВЦИОМ мужчинам нужно 43 908 руб., а женщинам — 37 465 руб.
Однако в Москве и Санкт-Петербурге для комфортной пенсионной жизни людям нужно больше — 49 103 руб., а на селе меньше — 33 736 руб.
Пенсионеры с высшим образованием хотят больше денег — 44 000 руб.
Почти 60% опрошенных рассчитывают на пенсии получать дополнительный доход. Но большинство все равно считает государство главным источником дохода в преклонном возрасте — 64%.
Об этом сообщил РБК.
Опрос сервиса «Работа.ру» также показал, что большинство работников мечтают о пассивном доходе, потому что не любят свою работу, но продержаться без нее смогут только месяц.