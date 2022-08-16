Общество

Люди хотят комфортно жить на пенсии. По результатам опроса, их устроит 40 тысяч рублей

Но желанная пенсия в 2,3 раза больше, чем средний размер назначенной пенсии в апреле 2022 года - 16 974 руб.

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По данным опроса ВЦИОМ мужчинам нужно 43 908 руб., а женщинам — 37 465 руб.

Однако в Москве и Санкт-Петербурге для комфортной пенсионной жизни людям нужно больше — 49 103 руб., а на селе меньше — 33 736 руб.

Пенсионеры с высшим образованием хотят больше денег — 44 000 руб.

Почти 60% опрошенных рассчитывают на пенсии получать дополнительный доход. Но большинство все равно считает государство главным источником дохода в преклонном возрасте — 64%.

Об этом сообщил РБК.

Опрос сервиса «Работа.ру» также показал, что большинство работников мечтают о пассивном доходе, потому что не любят свою работу, но продержаться без нее смогут только месяц.

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