НДФЛ

Если человек по итогам года стал налоговым нерезидентом, НДФЛ надо пересчитать по ставке 30%

При каждой выплате дохода надо определять налоговый статус физлица (резидент РФ или нерезидент). А потом по окончании года снова надо проверить статус.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-04-05/72454.

Окончательный налоговый статус налогоплательщика, определяющий налогообложение его доходов за весь год, определяется по итогам года.

Если по итогам года человек — нерезидент, удержанный с его доходов НДФЛ подлежит перерасчету по ставке 30%.

Налоговые резиденты РФ — это физлица, которые находятся в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд.

При определении налогового статуса учитывается 12-месячный период, предшествующий дате получения дохода, в том числе начавшийся в одном календарном году и продолжающийся в другом.

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