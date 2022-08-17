ФНС получит доступ к картотеке авторских прав

Объединить все данные по авторским правам, включая товарные знаки, планирует цифровая инфраструктура IPChain, оператором которой выступает «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС).
Это прописано в первом разделе дорожной карты на 2022–2024 годы РЦИС о трансформации отрасли интеллектуальной собственности.
Второй раздел дорожной карты касается защиты интеллектуальных прав.
Помимо черных списков пиратов создадут белые списки добросовестных лицензиатов. Они получат приоритет в поисковой выдаче. Планируют, что такие списки будут уже к концу этого года.
В третьем разделе РЦИС предлагает сразу все споры из-за интеллектуалки перевести в арбитраж, а товарные знаки признавать в судебном порядке.
Такая информация размещена на Право.
В России появится новый способ расчетов с иностранными правообладателями, госзаказчики РФ могут получить право на использование нелицензионного ПО.
Ещё больше полезной информации можно найти на наших бесплатных вебинарах !
Здесь вся подробная информация.