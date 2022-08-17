Интеллектуальные права

ФНС получит доступ к картотеке авторских прав

Кому принадлежат права ФНС узнает из объединенных данных Роспатента, Росстандарта, Суда по интеллектуальным правам, «Сколково». А добросовестные лицензиаты будут в «белых» списках, которые позволят им обгонять в поисковой выдаче пиратов.

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Объединить все данные по авторским правам, включая товарные знаки, планирует цифровая инфраструктура IPChain, оператором которой выступает «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС).

Это прописано в первом разделе дорожной карты на 2022–2024 годы РЦИС о трансформации отрасли интеллектуальной собственности.

Второй раздел дорожной карты касается защиты интеллектуальных прав.

Помимо черных списков пиратов создадут белые списки добросовестных лицензиатов. Они получат приоритет в поисковой выдаче. Планируют, что такие списки будут уже к концу этого года.

В третьем разделе РЦИС предлагает сразу все споры из-за интеллектуалки перевести в арбитраж, а товарные знаки признавать в судебном порядке.

Такая информация размещена на Право.

В России появится новый способ расчетов с иностранными правообладателями, госзаказчики РФ могут получить право на использование нелицензионного ПО.

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Интеллектуальные права

ФНС получит доступ к картотеке авторских прав

Кому принадлежат права ФНС узнает из объединенных данных Роспатента, Росстандарта, Суда по интеллектуальным правам, «Сколково». А добросовестные лицензиаты будут в «белых» списках, которые позволят им обгонять в поисковой выдаче пиратов.

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