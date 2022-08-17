Многодетные семьи

Предлагают платить миллион рублей за третьего ребенка

Эксперты посчитали, что такая мера поддержки повысит рождаемость на 11% в год.

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Это предложение Общественной палаты. Глава этой палаты отметил, что сейчас такую выплату получают только в Приморском крае.

Но теперь предлагают ввести ее сразу во всех регионах как федеральную.

По оценке Общественной палаты расходы на выплаты семейного капитала будут не больше 300 млрд руб. в год, а детей родится более 100 тыс.

Еще в планах Общественной палаты повысить ежемесячное пособие для беременных женщин до уровня прожиточного минимума.

Такое пособие будут платить тем, кто ждет третьего или последующих детей, а также женщинам от 30 лет независимо от того, каким по счету ребенком беременны.

Об этом сообщили Известия.

Общественная палата и ранее предлагала меры поддержки многодетных семей, еще предлагают многодетным семьям бесплатно давать квартиры.

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