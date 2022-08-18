Рост безработицы ожидается к концу года

За последний месяц численность работников, находящихся под риском увольнения, снизилась на 5% и составила 310,7 тыс. человек.

Между тем для них предусмотрены программы обучения. Пока ими воспользовались лишь 17 тыс. человек или 13,8% от запланированного количества.

Поэтому Минтруд предлагает урезать финансирование этой программы с 7,373 млрд до 1,667 млрд руб., чтобы переобучить не 125 тыс. человек, а 35,1 тыс., перелает ИА ТАСС.

По данным Минэкономразвития 2 месяца подряд уровень безработицы не превышает 3,9%, но к осени будет рост.