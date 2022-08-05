Осенью безработных станет больше. Правительство копит деньги на пособия. Бизнес сокращает рабочий день

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что ситуация в экономике лучше, чем предполагалось. Отрасли, нацеленные на внутренний спрос, чувствуют себя уверенно.

Но компании, которые занимались экспортно-импортными операциями, будут сокращать работников. Особенно тяжелая ситуация в металлургии.

Также просели оптовая торговля, грузооборот, строительство, сообщает Интерфакс.

По словам Максима Решетникова, пострадавшие компании пытаются сохранить занятость, вводя режимы неполного рабочего времени.

Неполная рабочая неделя. У сотрудника сохраняется 8-часовой рабочий день, но количество дней уменьшается. Например, вместо 5 дней — 4 дня в неделю. Неполный рабочий день. Количество рабочих дней остается прежним, но урезается продолжительность рабочего дня. Например, вместо 8 часов — 6 часов в день. Смешанный режим. Неполный рабочий день при неполной рабочей неделе.

А тем временем работники открыто размещают свои резюме и считают самой престижной и доходной работу в сфере IТ.