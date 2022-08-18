Счета-фактуры

👎 Если поставщик отказывается выдать вам счет-фактуру, то даже суд не заставит его сделать это

Если ваш контрагент принципиально не выдает счет-фактуру, то ничего не поделаешь. Этот документ не очень-то вам и нужен, так как вычет по НДС можно получить и без него, считают судьи.

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В суд обратилось АО «Главное управление обустройства войск». По договору строительного подряда ООО «Стройсервис-2» выполнило работы на 73 млн. рублей (выполнение признано по суду).

Выставлять счет-фактуру подрядчик отказался.

Суд первой инстанции и апелляция указали, что в НК нет нормы о понуждении к выдаче счета-фактуры. Да и по ст. 12 ГК такая мера не является способом защиты гражданского права, так как отношения сторон носят налоговый характер.

Кроме того, судьи заявили, что вычет по НДС можно получить и без счета-фактуры. Ранее такой вывод делал Конституционный суд в Определении от 02.10.2003 № 384-О. Судебные акты являются самостоятельным основанием для отражения их в бухучете, соответственно, дополнительного выставления счетов на оплату в данном случае не требуется.

То есть судьи намекают, что получить вычет можно по решению суда, которым работы признаны выполненными.

Компания не предоставила суду доказательств того, что она пыталась получить вычет без счета-фактуры, но получила от ИФНС отказ.

В итоге суд отказал в иске. Генподрядчику не удалось обязать подрядчика выдать счет-фактуру (Постановление Девятого ААС от 14.07.22 по делу № А40-249865/21).

 

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