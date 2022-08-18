В Японии будут спаивать молодежь, чтобы пополнить бюджет

В конкурсе могут участвовать молодые люди от 29 до 39 лет, которым надо представить «новые продукты и дизайны», чтобы «создать метавселенную приподнятого настроения», в которой людям захотелось бы открыть бутылку и выпить.

Удаленная работа отбила у людей желание выпивать с друзьями и коллегами. В 2008 году алкоголь давал 5% поступлений в бюджет, в 2011 году — 3%, в 2020-м — лишь 1,7%.

Это связывают со старением нации, пандемией и в целом изменением образа жизни.

Минздрав Японии не сотрудничает с налоговиками и надеется, что конкурс не приведет к печальным последствиям для здоровья, сообщил РБК со ссылкой на Financial Times.

А наши пивовары будут маркировать свою продукцию уже с марта 2023 года и эта маркировка пройдет в два этапа.