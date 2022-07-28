🍺Маркировка пива пройдет по этапам. Минпромторг и пивовары договорились

Об этом говорится в протоколе совещания, которое провели Минпромторг, оператор системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ и Ассоциация производителей пива.

Вводить маркировку будут: с 1 апреля 2023 года запустят маркировку напитков в кегах;

с 1 октября 2023 года — в стеклянной и ПЭТ-таре;

с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Директор ассоциации пивоваров Вячеслав Мамонтов, назвал сроки «компромиссным решением».

Ранее представители отрасли предупредили о подорожании и дефиците пива из-за введения маркировки. В ответ оператор системы маркировки «Честный знак» сообщил, что оборудование для маркировки пивной продукции будет закуплено за счет организации.

Минпромторг предлагал ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки - с 1 декабря будущего года. Однако из-за санкций сроки были смещены.

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