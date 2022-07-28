Маркировка товаров

🍺Маркировка пива пройдет по этапам. Минпромторг и пивовары договорились

Первый этап маркировки пива и слабоалкогольных напитков запустят 1 апреля 2023 года.

Версия для печати

Об этом говорится в протоколе совещания, которое провели Минпромторг, оператор системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ и Ассоциация производителей пива.

Вводить маркировку будут:

  • с 1 апреля 2023 года запустят маркировку напитков в кегах;
  • с 1 октября 2023 года — в стеклянной и ПЭТ-таре;
  • с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Директор ассоциации пивоваров Вячеслав Мамонтов, назвал сроки «компромиссным решением».

Ранее представители отрасли предупредили о подорожании и дефиците пива из-за введения маркировки. В ответ оператор системы маркировки «Честный знак» сообщил, что оборудование для маркировки пивной продукции будет закуплено за счет организации.

Минпромторг предлагал ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки - с 1 декабря будущего года. Однако из-за санкций сроки были смещены.

Ранее по теме:

Остались вопросы? Задайте их нам!

«Клерк.Консультации» - сервис, где бухгалтеры, кадровики и ИП могут задать неограниченное количество вопросов на любые темы и получить ответ в течении суток! Эксперты дадут быстрые и развернутые ответы на любые вопросы о кадрах, праву, бухучету, налогах

И это все всего от 6 000 рублей в месяц. Попробуйте сейчас, заполните форму ниже и нажмите “отправить”.

Повышение квалификации

Новые коды доходов для исполнительного производства. Что учесть бухгалтеру при работе в 1С

На денежные средства должников в банках может быть обращено удержание, но не со всех сумм производятся такие взыскания, предусмотрены исключения. Для этого организации при переводе денежных сумм своим работникам должны указывать в платежках предусмотренные для этого коды. По данным кодам доходов произошли изменения. Рассмотрим произошедшие изменения.

Новые коды доходов для исполнительного производства. Что учесть бухгалтеру при работе в 1С

Мероприятия

Разместить
НДС

🙆 Бухгалтеры обнаруживают свои несуществующие счета-фактуры в чужих книгах покупок

У операторов ТКС есть услуга по сверке счетов-фактур. Результаты такой сверки порой удивляют бухгалтеров. Какие-то неизвестные фирмы из других регионов включают в свою книгу покупок счета-фактуры, якобы выставленные ничего не дозревающей компанией.

Карьера бухгалтера

Учимся выстраивать работу с клиентами в бухфирме четко и правильно

Бухгалтерские услуги — в первую очередь бизнес, который не может существовать без клиентов. В новом курсе «Клерка» рассказываем, как сделать так, чтобы они не уходили и рекомендовали вас другим.

Учимся выстраивать работу с клиентами в бухфирме четко и правильно
Читать еще