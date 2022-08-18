Защита персональных данных

Требования к образцам биометрии упростят. Из-за этого банки боятся перепутать людей

Минцифры считают, нужно как можно быстрее наполнить базу Единой биометрической системы (ЕБС). Но погоня за количеством скажется на качестве.

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Минцифры предлагает вместо цветных фотографий использовать монохромные в разрешении 8 бит. И пять видов разных шаблонов биометрии с тремя режимами их использования.

Банки считают, что нужно сохранить высокие требования к биометрии, чтоб избежать мошенничества. Ведь по биометрии клиенты вправе получить услуги без личного присутствия.

Возможны сбои в идентификации. Придется подстраиваться под несколько форматов биометрии. А это дополнительные расходы.

Как альтернативу национальный совет финансового рынка предлагает гибкий режим сбора данных. Например, идентифицировать личность по видео- конференц- связи, а также использовать доверенность или собирать данные через мобильный телефон.

Об этом сообщил Коммерсант.

На сбор биометрии будут спрашивать согласие , но только один раз.

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