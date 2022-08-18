Требования к образцам биометрии упростят. Из-за этого банки боятся перепутать людей

Минцифры предлагает вместо цветных фотографий использовать монохромные в разрешении 8 бит. И пять видов разных шаблонов биометрии с тремя режимами их использования.

Банки считают, что нужно сохранить высокие требования к биометрии, чтоб избежать мошенничества. Ведь по биометрии клиенты вправе получить услуги без личного присутствия.

Возможны сбои в идентификации. Придется подстраиваться под несколько форматов биометрии. А это дополнительные расходы.