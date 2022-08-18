Иностранные фильмы начинают пропадать и из онлайн-кинотеатров

Так, пользователи «Кинопоиска» заметили, что исчезли такие фильмы как «Маска», трилогия «Властелин колец», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья».

В онлайн-кинотеатре это пояснили тем, что в нынешних условиях продление договоров занимает больше времени. А фильмы таких студий, как Warner Bros. и Disney в принципе недоступны.

Проблемы с продлением договоров позникли из-за нового способа расчетов.

Сейчас российские компании могут сделать платеж иностранным кинопроизводителя из стран, которые ввели санкции против России, только в рублях на специальный счет в российском банке.

Однако Wink отрицает, что есть какие-то проблемы с договорами. Просто Wink стал больше фильмов закупать в России и дружественных странах.

Об этом сообщает Коммерсант.

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