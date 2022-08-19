Трудовое право

Роструд настаивает, что по трудовому договору нельзя работать дистанционно из-за границы

В ТК нет нормы о том, что можно заключать трудовой договор с дистанционным работником, который живет за границей и работает оттуда же. А раз это не разрешено, значит запрещено.

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По мнению Роструда, сотрудничество с такими гражданами должно быть в рамках гражданско-правовых отношений.

То есть с сотрудником, который фактически находится за границей, трудового договора не может быть в принципе.

Роструд ссылается на 312.7 ТК, по которой работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных работников.

Кроме того, по статье 13 ТК российские трудовые нормы действуют только на территории РФ.

Обеспечение работодателем безопасных условий труда для дистанционных работников, работающих за пределами РФ, не представляется возможным.

В письме Минтруда от 15.04.2016 № 17-3/ООГ-578 говорится, что надо заключать договор ГПХ, если дистанционщик — иностранец.

Кстати, давая разъяснения по НДФЛ, Минфин не ставит под сомнение возможность заключения трудового договора с сотрудником, который находится в другой стране (например, письмо от 07.07.2022 № 03-04-05/65409).

Более того, Минфин подготовил законопроект, по которому сотрудники, которые живут за границей и работают дистанционно на российские компании, будут платить НДФЛ в России.

Таким образом, Минфин признает факт трудовых отношений с такими работниками, а Роструд ­считает, что их в принципе быть не может.

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