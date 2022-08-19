УСН

Бухгалтеры ждут, когда увеличат лимит доходов по УСН и ПСН

В апреле Владимир Путин дал поручение правительству увеличить предельный доход по УСН и ПСН, при котором можно применять эти режимы. Но пока воз и ныне там.

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Обсуждение этого вопроса затеяли наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Поручение Путина кабмин должен быть выполнить до 15 июля. С этой даты прошел уже месяц, но пока никаких проектов подобного рода на общественное обсуждение не представлено и в Думу не внесено.

Впрочем, на рассмотрении в Госдуме есть законопроект по увеличению лимита на УСН до 300 тыс. руб. Но этот проект — от региональных депутатов.

Участники обсуждения полагают, что он не будет принят.

Раз поручение дали правительству, именно кабмин должен внести проекты по лимитам в Госдуму.

Сейчас лимит дохода по ПСН составляет 60 млн рублей в год.

Лимит дохода для УСН:

  • 150 млн рублей для обычных ставок;
  • 200 млн рублей для повышенных ставок.

Эти показатели увеличиваются на коэффициент-дефлятор.

В 2022 году проиндексированный предел доходов для применения УСН составляет:

  • 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
  • 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН.

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