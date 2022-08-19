Бухгалтеры ждут, когда увеличат лимит доходов по УСН и ПСН

Обсуждение этого вопроса затеяли наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».
Поручение Путина кабмин должен быть выполнить до 15 июля. С этой даты прошел уже месяц, но пока никаких проектов подобного рода на общественное обсуждение не представлено и в Думу не внесено.
Впрочем, на рассмотрении в Госдуме есть законопроект по увеличению лимита на УСН до 300 тыс. руб. Но этот проект — от региональных депутатов.
Участники обсуждения полагают, что он не будет принят.
Раз поручение дали правительству, именно кабмин должен внести проекты по лимитам в Госдуму.
Сейчас лимит дохода по ПСН составляет 60 млн рублей в год.
Лимит дохода для УСН:
- 150 млн рублей для обычных ставок;
- 200 млн рублей для повышенных ставок.
Эти показатели увеличиваются на коэффициент-дефлятор.
В 2022 году проиндексированный предел доходов для применения УСН составляет:
- 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
- 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН.