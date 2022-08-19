Банки

Бизнес просит снизить комиссию по картам «Мир» и отменить обязательный расчет картами

Ритейлеры хотят комиссию 0,3–0,5% и говорят, что им не интересна безналичная оплата. Поэтому вообще лучше отменить обязательный прием банковских карт.

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В ФАС уверены, что за ограничением комиссии за эквайринг последует повышение цен на продукты, так как банкам такая комиссия невыгодна и им нужно будет возмещать свои затраты.

Кроме того, сами банки говорят, что низкая комиссия выгодна только крупным торговым сетям и универсальным банкам. А их более мелкие коллеги будут вынуждены уйти с рынка.

Об этом сообщил Коммерсант.

Введенное ранее ограничение комиссии при безналичной оплате социально значимых товаров и услуг не более 1% ЦБ признал неэффективным и после 31 августа не собирается его продлевать.

Из-за низкой комиссии за эквайринг ритейлеры сэкономили от 60 до 80 млрд руб. Клиенты же и банки от этого не получили никакой выгоды.

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