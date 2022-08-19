Бизнес просит снизить комиссию по картам «Мир» и отменить обязательный расчет картами

В ФАС уверены, что за ограничением комиссии за эквайринг последует повышение цен на продукты, так как банкам такая комиссия невыгодна и им нужно будет возмещать свои затраты.

Кроме того, сами банки говорят, что низкая комиссия выгодна только крупным торговым сетям и универсальным банкам. А их более мелкие коллеги будут вынуждены уйти с рынка.

Об этом сообщил Коммерсант.

Введенное ранее ограничение комиссии при безналичной оплате социально значимых товаров и услуг не более 1% ЦБ признал неэффективным и после 31 августа не собирается его продлевать.