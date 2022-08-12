Кэшбэк возвращается. Банки вернут клиентам программы лояльности

ЦБ до 31 августа ограничил 1% максимальный размер комиссии при безналичной оплате социально значимых товаров и услуг.
Банк России признал, что ограничение неэффективно. В июне представитель регулятора заявил, что не планируют его продлевать.
Если Банк сдержит свое слово, то Сбер обещает вернуть свои программы лояльности уже с 1 сентября, а Тинькофф и Росбанк сказали, что готовы улучшить условия программ.
Об этом сообщили Ведомости.
До ввода ограничения эквайринговая комиссия была в пределах от 1,2% до 2,2%.
Банки в ответ на это стали уменьшать выплаты по своим карточным программам. В итоге покупатели лишились привычных баллов и кэшбэков.
А тем временем ВТБ и Сбер увеличили стоимость смс-уведомлений , но скоро можно будет не платить за перевод самому себе.