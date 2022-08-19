Валюта

Люди избавляются от наличной иностранной валюты

По итогам июня у населения на руках оставалось наличной валюты 4,95 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Месяцем ранее эта сумма составляла 6,85 трлн руб.

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А 1 апреля объем иностранной наличности был больше 8 трлн руб. И это максимальный показатель с начала этого года.

При этом сократилось и количество наличных рублей: с апрельских 13,46 трлн руб до июньских 12,86 трлн руб.

В целом наличность и иностранная, и российская с начала мая сократилась до 17,8 трлн против 19,92 трлн.

Об этом сообщил Коммерсант со ссылкой на данные ЦБ.

Тем временем ЦБ продлил ограничения на покупку и снятие наличной валюты , а Тинькофф объясняет клиентам, что именно сейчас лучше всего сделать с их валютой.

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