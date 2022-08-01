⚡Центробанк продлил ограничения на покупку и снятие наличной валюты

Об этом сообщает сайт регулятора.

До этого же времени сохраняются ограничения и на покупку валюты. Банки могут продавать физлицам евро и доллары, которые поступили в их кассы после 9 апреля 2022 года.

На продажу другой валюты ограничения не распространяются.

Для юрлиц – резидентов:

можно получить не более 5 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов и иенах на командировочные расходы.

Для юрлиц – нерезидентов:

нельзя снять доллары, евро, фунты стерлинги и иены.

На все другие валюты эти требования не распространяются.

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