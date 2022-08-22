🐴 Продажу породистых лошадей еще на 3 года хотят освободить от НДС

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Речь идет о реализации и ввозе:

племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, рыб;

спермы, полученной от племенных быков, племенных свиней, племенных баранов, племенных козлов, племенных жеребцов;

эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей;

эмбрионов, молоди, полученных от племенных рыб.

Для льготы по НДС эта продукция должна быть в перечне, который утвержден постановлением правительства от 20.10.2016 № 1069. Еще одно условие — наличие племенного свидетельства.

В пояснительной записке к проекту говорится, что если в 2023 году льгота по НДС прекратится, закупок качественного генетического материала станет меньше. Это приведет к снижению общего объема производства сырого молока. У хозяйств снизятся доходы, уменьшатся налоги и рабочие места.

Поэтому льготу надо продлить до 31.12.2025.