Отчетность в ПФР

Стало известно, в каких городах будут отделения нового фонда после объединения ПФР и ФСС

С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет единый фонд пенсионного и социального страхования (СФР). Где будут размещаться офисы нового фонда, сказано в проекте Минтруда.

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Проект со схемой размещения опубликован на федеральном портале.

В пояснительной записке говорится, что территориальные органы СФР размещены в 81 регионе, включая 5 межрегиональных (объединенных).

В городах и поселках будут обособленные подразделения СФР.

Таблицу с расположением отделения можно скачать тут.

Ранее замглавы кабмина Татьяна Голикова говорила, что здания ПФР, которые окажутся лишними, переоборудуют под больницы или бюро МСЭ.

Ранее в Минтруде заявили, что все офисы ПФР и ФСС и все сотрудники будут сохранены.

Подборку фото шикарных Управлений ПФР в разных городах смотрите здесь.

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