Стало известно, в каких городах будут отделения нового фонда после объединения ПФР и ФСС

Проект со схемой размещения опубликован на федеральном портале.
В пояснительной записке говорится, что территориальные органы СФР размещены в 81 регионе, включая 5 межрегиональных (объединенных).
В городах и поселках будут обособленные подразделения СФР.
Таблицу с расположением отделения можно скачать тут.
Ранее замглавы кабмина Татьяна Голикова говорила, что здания ПФР, которые окажутся лишними, переоборудуют под больницы или бюро МСЭ.
Ранее в Минтруде заявили, что все офисы ПФР и ФСС и все сотрудники будут сохранены.
Подборку фото шикарных Управлений ПФР в разных городах смотрите здесь.