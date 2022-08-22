Деятельность в регионе с пониженной ставкой по УСН надо доказать документами: разъяснение от мурманских налоговиков

Запрос в УФНС Мурманской области направила наша читательница. Ответом она поделилась на форуме «Клерка».

Отметим, что некоторые ИП невнимательно изучают региональный закон, применяют льготную ставку, а потом по итогам года получают неприятный сюрприз — требование пересчитать налог по обычной ставке.

В Мурманской области ставка по УСН «доходы» всего 1% вместо обычных 6%. Кто-то ради такой льготы меняет прописку. Но этого недостаточно.

В УФНС пояснили, что налогоплательщики, зарегистрированные на территории Мурманской области, но осуществляющие деятельность в иных регионах РФ, не вправе применять пониженные ставки по налогу.

При этом (для целей льготной ставки) нет ограничений по ведению деятельности в других субъектах РФ, если при этом есть еще деятельность в Мурманской области.

В региональном законе нет конкретного перечня документов, которыми можно подтвердить деятельность на территории региона.

Для применения пониженных ставок будет иметь значение именно осуществления деятельности на территории Мурманской области, подтвержденное любыми документами, позволяющими установить факт ведения деятельности, пояснили в УФНС.