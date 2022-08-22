✅ Налоговиков заставят аннулировать фальшивые уточненки по НДС

Коллегия ВС рассматривала дело самарского ООО НПК «Специнжиниринг».
За компанию сдали липовые уточненки по НДС по фальшивой доверенности.
Суды признали, что декларации — ненастоящие и налоговики нарушили регламент, принимая их. Но вот аннулировать их, исключить из обработки налоговики не собирались и суды их в этом поддержали. Мол, нет такой нормы в НК и такого регламента.Как говорится, что написано пером, то не вырубишь топором. Если фирма хочет восстановить свои права, пусть сдает новые уточненки.
Но Верховный суд в этот раз решил иначе.
До сих пор липовые декларации числятся обработанными. А это отрицательные последствия как для фирмы, так и для ее контрагентов.
Получается, что налоговики отрицают возможность исключить из обработки ничтожные документы.В итоге решения судов отменили, а дело направили на новое рассмотрение в Арбитражный суд (дело № А55-15930/2020).
Отсутствие законодательного регулирования этого процесса входит в противоречие с основными задачами и целями функционирования правового государства, говорится в решении ВС от 19.08.2022.
Отметим, что недавно было другое решение ВС по аналогичному делу. О нем мы рассказывали здесь.
Там тоже судилась самарская фирма «КомплектСервис» с МИ ФНС № 2 по Самарской области. Декларации также были отправлены через «Тензор» и подписаны компанией ООО «Тис-С».
Тогда в решении от 15.04.2022 Верховный суд заявил, что уточненки липовые, но удалять их налоговики не должны.
Сейчас по аналогичному делу ВС принял совершенно противоположное решение.
Возникли вопросы? Воспользуйтесь безлимитными консультациями.
Все подробности по ссылке.