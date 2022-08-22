Декларация по НДС

✅ Налоговиков заставят аннулировать фальшивые уточненки по НДС

История со сдачей уточненок по НДС посторонними лицами получила новый оборот. В Свежем решении Верховный суд посчитал, что налоговики должны их аннулировать. Аргумент о том, что у ФНС нет такого в регламентах, не прокатил.

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Коллегия ВС рассматривала дело самарского ООО НПК «Специнжиниринг».

За компанию сдали липовые уточненки по НДС по фальшивой доверенности.

Суды признали, что декларации — ненастоящие и налоговики нарушили регламент, принимая их. Но вот аннулировать их, исключить из обработки налоговики не собирались и суды их в этом поддержали. Мол, нет такой нормы в НК и такого регламента.

Как говорится, что написано пером, то не вырубишь топором. Если фирма хочет восстановить свои права, пусть сдает новые уточненки.

Но Верховный суд в этот раз решил иначе.

До сих пор липовые декларации числятся обработанными. А это отрицательные последствия как для фирмы, так и для ее контрагентов.

Получается, что налоговики отрицают возможность исключить из обработки ничтожные документы.

Отсутствие законодательного регулирования этого процесса входит в противоречие с основными задачами и целями функционирования правового государства, говорится в решении ВС от 19.08.2022.

В итоге решения судов отменили, а дело направили на новое рассмотрение в Арбитражный суд (дело № А55-15930/2020).

Отметим, что недавно было другое решение ВС по аналогичному делу. О нем мы рассказывали здесь.

Там тоже судилась самарская фирма «КомплектСервис» с МИ ФНС № 2 по Самарской области. Декларации также были отправлены через «Тензор» и подписаны компанией ООО «Тис-С».

Тогда в решении от 15.04.2022 Верховный суд заявил, что уточненки липовые, но удалять их налоговики не должны.

Сейчас по аналогичному делу ВС принял совершенно противоположное решение.

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