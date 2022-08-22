Маркетплейсы

Без суда и следствия. Интернет-магазины будут блокировать за контрафакт

Чтобы дать такое право Роскомнадзору, хотят внести изменения в закон «О защите прав потребителей».

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Роскомнадзор сможет без суда заблокировать интернет-площадку, если она торгует нелегальной продукцией.

Также в планах законодателя обязать агрегатора проверять товары и своих продавцов. За нарушение будет административный штраф, который добавят в КоАП.

Если все- таки контрафакт продадут, то накажут и агрегатора, и продавца, который разместил там свою продукцию.

По словам зампреда общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова интернет-компании пока ничего не делают, чтобы к ним не попадали подделки. А могли бы улучшить ситуацию, если бы использовали систему маркировки товаров.

Изменения в закон планируют внести уже в сентябре, сообщили Известия.

Тем временем Wildberries уже планирует ввести систему цифровой маркировки и объединяется с Ozon и Яндекс Маркет для борьбы с продавцах контрафакта.

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