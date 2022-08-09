Бороться с подделками маркеплейсы будут вместе через единую систему

В систему будут вносить случаи размещения контрафакта, информацию о продавце таких товаров и документы о нарушении, сообщает ТАСС.

На чьем ресурсе найдут контрафакт, та площадка и должна будет его заблокировать. Случай задокументируют и выгрузят в общую систему для поиска аналогичных предложений на других площадках. Если данные совпадут, то у продавца запросят документы. Если документов нет, то предложение о продаже товара заблокируют.

Также в планах создать механизм приостановки деятельности поставщика подделок. При размещении продавцом объявления о продаже контрафакта его работа на площадках будет приостановлена на три месяца, а при повторе лишат права торговать на всех площадках, подключенных к системе.

Маркетплейсы надеются, что такой обмен информацией гарантирует безопасность покупки и повысит доверие к интернет-торговле.

Wildberries уже обвиняли в продажах контрафакта и он начал боротся с подделками своими методами.