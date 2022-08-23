Кружки, концерты и кино в ДК облагаются налогом на прибыль 0%

Опубликовано постановление от 13.08.2022 № 1412 .
Документ вносит поправки в постановление от 08.05.2020 № 642, которым утверждены перечни видов культурной деятельности.
Льгота по налогу на прибыль с 2022 года идет для учреждений культуры, учредителями которых являются муниципальные образования:
- домов культуры;
- дворцов культуры;
- клубов.
Среди льготной деятельности:
- деятельность кружков, занятий, курсов;
- проведение концертов;
- экскурсии;
- демонстрация кинофильмов;
- организация отдыха детей;
- сдача в аренду имущества в досуговых целях.