Налог на прибыль

Кружки, концерты и кино в ДК облагаются налогом на прибыль 0%

С 1 января 2022 года применять ставку налога на прибыль 0% могут еще больше учреждений культуры. Льготу распространили на сельские ДК. Конкретные виды льготных услуг утверждает правительство.

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Опубликовано постановление от 13.08.2022 № 1412 .

Документ вносит поправки в постановление от 08.05.2020 № 642, которым утверждены перечни видов культурной деятельности.

Льгота по налогу на прибыль с 2022 года идет для учреждений культуры, учредителями которых являются муниципальные образования:

  • домов культуры;
  • дворцов культуры;
  • клубов.

Среди льготной деятельности:

  • деятельность кружков, занятий, курсов;
  • проведение концертов;
  • экскурсии;
  • демонстрация кинофильмов;
  • организация отдыха детей;
  • сдача в аренду имущества в досуговых целях.

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