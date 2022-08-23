1 ноября начнут маркировать икру. Пока добровольно

Добровольно участвовать в этом эксперименте будут:
- производители;
- импортеры;
- продавцы икры;
- операторы ЭДО и ОФД.
Маркировать будут:
- икру осетровых;
- икру лососевых.
Проект опубликован на федеральном портале.
План-график проведения эксперимента утвердит Минпромторг до 15 января 2023 года.
До 15 мая 2023 года оценят результаты эксперимента.
С апреля 2022 года планировали запустить эксперимент по маркировке рыбных консервов, в том числе соленой рыбы в рассоле.
Но пока это отложили и маркировать будут только икру.