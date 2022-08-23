1 ноября начнут маркировать икру. Пока добровольно

Добровольно участвовать в этом эксперименте будут:

производители;

импортеры;

продавцы икры;

операторы ЭДО и ОФД.

Маркировать будут: икру осетровых;

икру лососевых.

Проект опубликован на федеральном портале.

План-график проведения эксперимента утвердит Минпромторг до 15 января 2023 года.

До 15 мая 2023 года оценят результаты эксперимента.

С апреля 2022 года планировали запустить эксперимент по маркировке рыбных консервов, в том числе соленой рыбы в рассоле.

Но пока это отложили и маркировать будут только икру.