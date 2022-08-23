Заем

Обеспеченные россияне стали чаще брать деньги в МФО

Этот показатель за два года вырос в 1,6 раза. Доход таких клиентов составляет более 100 тыс. руб.

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Сообщает финансовая онлайн-платформа Webbankir. Исследование есть в распоряжении ТАСС.

С января по июнь таких клиентов у МФО насчитывалось 8,2%. Для сравнения в аналогичный период прошлого года - 6,1%, а в 2020 года всего 5%.

Наиболее быстро растет доля заемщиков с доходами:

    • от 90 тыс. до 100 тыс., их уже 14,4%, а годом ранее было 10,2%;
    • 50 до 70 тыс. руб  (25,3%, годом ранее 22,5%).

    Меньше стали брать займов работники с доходом:

    • от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (-2%);
    • менее 30 тыс. руб. (13,8%).

    Их доли среди клиентов микрофинансовых организаций оцениваются в 38,2% и 21,2% соответственно.

    Эксперты рынка считают, что новый тренд вызван борьбой Центробанка с закредитованностью людей, а также переориентацией МФО на более состоятельных клиентов.

     

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