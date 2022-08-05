Заем

Клиентам требуется все больше денег до зарплаты. МФО считают, что в запросах надо быть скромнее

Финансовые запросы новых заемщиков МФО выросли на 47% за два года. При этом выдаваемая микрофинансовыми организациями сумма займа выросла всего на 12%.

Версия для печати

Об этом сообщается в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Клиенты стали запрашивать в полтора раза больше денег (+47%) по так называемым займам «до зарплаты» в микрофинансовых организациях по сравнению с 2020 годом.

Если с января по июль 2020 года средний запрос был в 9 тыс. 692 рубля, то в такой же период в 2022 году клиентам требуется уже 14 тыс. 217 рублей.

При этом сумма, которые микрокредиторы готовы выдать до зарплаты выросла за два года всего на 12%. Новые клиенты могут рассчитывать в среднем на заем в 6 тыс. 191 рубль, что на 56% меньше ожиданий заемщиков. Два года назад эта разница составляла 42%.

Ранее мы сообщили, что традиция снижения спроса на займы до зарплаты не подтверждается второй год подряд.

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Управление персоналом

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

В последнее время, особенно с наступлением экономического кризиса, возрос спрос на услугу аутстаффинга персонала. Большинство компаний, попробовавших ее, уже оценили все плюсы на собственных бизнес-процессах. Остальные же владельцы бизнеса пока путаются в понятиях.

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?
Читать еще