Клиентам требуется все больше денег до зарплаты. МФО считают, что в запросах надо быть скромнее

Об этом сообщается в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Клиенты стали запрашивать в полтора раза больше денег (+47%) по так называемым займам «до зарплаты» в микрофинансовых организациях по сравнению с 2020 годом.

Если с января по июль 2020 года средний запрос был в 9 тыс. 692 рубля, то в такой же период в 2022 году клиентам требуется уже 14 тыс. 217 рублей.

При этом сумма, которые микрокредиторы готовы выдать до зарплаты выросла за два года всего на 12%. Новые клиенты могут рассчитывать в среднем на заем в 6 тыс. 191 рубль, что на 56% меньше ожиданий заемщиков. Два года назад эта разница составляла 42%.

Ранее мы сообщили, что традиция снижения спроса на займы до зарплаты не подтверждается второй год подряд.