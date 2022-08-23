Бизнес получит деньги от государства при найме любой молодежи. Раньше платили выборочно

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
До этого компании получали дотации от государства только за найм некоторых категорий безработных до 30 лет.
Пока субсидии положены за прием на работу:
- выпускников колледжей и вузов без опыта работы;
- молодежи без среднего профессионального или высшего образования;
- инвалидов;
- детей-сирот;
- молодых людей с несовершеннолетними детьми.
Теперь субсидии для работодателей в размере трех минимальных зарплат, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число трудоустроенных, получат все компании, которые взяли на работу безработных молодых людей.
Первый платеж будет перечислен после того, как новый сотрудник проработает в компании месяц, второй - через три месяца после найма, третий - через шесть месяцев.
Также 3 МРОТ получат работодатели, которые примут на работу сокращенных и беженцев.