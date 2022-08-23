Бизнес получит деньги от государства при найме любой молодежи. Раньше платили выборочно

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

До этого компании получали дотации от государства только за найм некоторых категорий безработных до 30 лет.

Пока субсидии положены за прием на работу:

выпускников колледжей и вузов без опыта работы;

молодежи без среднего профессионального или высшего образования;

инвалидов;

детей-сирот;

молодых людей с несовершеннолетними детьми.

Теперь субсидии для работодателей в размере трех минимальных зарплат, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число трудоустроенных, получат все компании, которые взяли на работу безработных молодых людей.

Первый платеж будет перечислен после того, как новый сотрудник проработает в компании месяц, второй - через три месяца после найма, третий - через шесть месяцев.

Также 3 МРОТ получат работодатели, которые примут на работу сокращенных и беженцев.