Трудовое право

Бизнес получит деньги от государства при найме любой молодежи. Раньше платили выборочно

Компании получат субсидии при найме любых безработных россиян в возрасте до 30 лет.

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Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

До этого компании получали дотации от государства только за найм некоторых категорий безработных до 30 лет.

Пока субсидии положены за прием на работу:

  • выпускников колледжей и вузов без опыта работы;
  • молодежи без среднего профессионального или высшего образования;
  • инвалидов;
  • детей-сирот;
  • молодых людей с несовершеннолетними детьми.

Теперь субсидии для работодателей в размере трех минимальных зарплат, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число трудоустроенных, получат все компании, которые взяли на работу безработных молодых людей.

Первый платеж будет перечислен после того, как новый сотрудник проработает в компании месяц, второй - через три месяца после найма, третий - через шесть месяцев.

Также  3 МРОТ получат работодатели, которые примут на работу сокращенных и беженцев.

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