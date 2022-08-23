Пользователи Госуслуг смогут подать обращение властям через личный кабинет

Если законопроект № 184897-8 примут, то он вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Сегодня по закону направить обращение властям можно:

в письменной форме;

по электронной почте.

Чтобы отправить обращение через портал «Госуслуг» нужно использовать email-адрес и уникальный адрес на ЕПГМУ. Ответ придет в личный кабинет портала.

Нововведение не отменяет возможность посылать письменные обращения или по электронной почте. Оно было разработано, как продолжение эксперимента по более активному использованию Госуслуг при передаче обращений от россиян властям.

Также через Госуслуги можно будет заявиться на банкротство, отказаться от общения с коллекторами и оформить кредитные каникулы.