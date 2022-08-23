Трудовое право

Нельзя объявлять выговор сотруднику за то, что его подчиненные накосячили, пока он был в отпуске

Пока начальник был в отпуске, в отделе случилось ЧП – на компьютеры проник вирус, потому что сотрудники нарушили регламент. За это ему хотят объявить выговор. Но такое взыскание возможно только за плохое выполнение своих обязанностей.

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Роструд пояснил, что объявить выговор работодатель вправе только за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей самим сотрудником.

Речь идет об обязанностях, которые прописаны в трудовом договоре или должностной инструкции.

По статье 192 ТК дисциплинарные взыскания накладывают за совершение дисциплинарного проступка, то есть:

  • неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей;
  • ненадлежащее исполнение этих обязанностей.

Взыскания бывают такие:

  • замечание;
  • выговор;
  • увольнение по соответствующим основаниям.

А вам приходилось отвечать за оплошности ваших подчиненных?

 

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