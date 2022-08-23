Нельзя объявлять выговор сотруднику за то, что его подчиненные накосячили, пока он был в отпуске

Роструд пояснил, что объявить выговор работодатель вправе только за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей самим сотрудником.
Речь идет об обязанностях, которые прописаны в трудовом договоре или должностной инструкции.
По статье 192 ТК дисциплинарные взыскания накладывают за совершение дисциплинарного проступка, то есть:
- неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей;
- ненадлежащее исполнение этих обязанностей.
Взыскания бывают такие:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
А вам приходилось отвечать за оплошности ваших подчиненных?