Банк «Санкт-Петербург» улучшит условия по SWIFT-переводам и хранению валюты

Вместо ранее установленной минимальной комиссии за перевод в другой банк в 60 долларов будет фиксированная сумма в 3%, но не больше 300 долларов или евро.

За перевод больше 5 тысяч долларов или евро будет списываться комиссия в размере 5%, как это было и раньше.

Без комиссии можно будет хранить валюту на счетах не выше 5 тысяч долларов или евро вместо 3,5 тысяч.

Для клиентов, у которых на счетах до 500 тысяч евро или долларов или выше комиссии останутся прежними: 0,1% и 1% в месяц соответственно, сообщил Frankrg.

А банк «Ренессанс Кредит» наоборот увеличил свои комиссии , а Уралсиб только недавно ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы.