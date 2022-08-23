Банк «Ренессанс Кредит» увеличил комиссию за исходящие долларовые SWIFT-переводы до 2%

Об этом говорится на сайте банка.

За перечисление средств на счета в евро, открытые в других банках, комиссия составит 5% от суммы, минимальный размер комиссии - 30 евро.

Это уже третье ужесточение банком условий долларовых переводов с начала августа. В общей сложности комиссию за такие переводы выросла вдвое.

Также в августе банк объявил о введении ежедневной комиссии за хранение на счете более 10 тысяч евро или долларов в размере 0,05% от суммы превышения остатка.

Ранее сообщалось, что «Ренессанс Кредит» обязывает клиентов указывать номер телефона и ФИО любого человека. В противном случае — отказ от оформления карты.