Валютные операции

Банк «Ренессанс Кредит» увеличил комиссию за исходящие долларовые SWIFT-переводы до 2%

Комиссия вводится с 1 сентября. При этом минимальная комиссия составит $250.

Версия для печати

Об этом говорится на сайте банка.

За перечисление средств на счета в евро, открытые в других банках, комиссия составит 5% от суммы, минимальный размер комиссии - 30 евро.

Это уже третье ужесточение банком условий долларовых переводов с начала августа. В общей сложности комиссию за такие переводы выросла вдвое.

Также в августе банк объявил о введении ежедневной комиссии за хранение на счете более 10 тысяч евро или долларов в размере 0,05% от суммы превышения остатка.

Ранее сообщалось, что «Ренессанс Кредит» обязывает клиентов указывать номер телефона и ФИО любого человека. В противном случае — отказ от оформления карты. 

Получите комплект инструкций по безопасной оптимизации налогов

«Клерк» сделал уникальную подборку обучающих материалов по налоговой оптимизации. В коллекции:

5 онлайн-курсов;
15 вебинаров.

Разберетесь, какие налоговые схемы в 2022 точно использовать не стоит, как проходит контроль за вами в АСК-НДС 2 и что отвечать инспекторам при проверках. И главное, все советы наших экспертов в рамках закона!

Коллекция в пять раз выгоднее, чем покупка обучающих материалов отдельно. На коллекцию сейчас акция — 14.900 руб. Полный список того, что входит в комплект, смотрите здесь. Или заполните форму ниже — расскажем больше о коллекции.

Налоговые проверки

ФНС вправе изъять документы внезапно, даже если они хранятся у сторонней компании

При проверках налоговики часто изымают документы, если есть подозрения на применение незаконной схемы. Если документы хранятся у другого участника схемы, то при их изъятии ничьи права не нарушаются, отмечают суды.

Повышение квалификации

Трудовое право

Нельзя объявлять выговор сотруднику за то, что его подчиненные накосячили, пока он был в отпуске

Пока начальник был в отпуске, в отделе случилось ЧП – на компьютеры проник вирус, потому что сотрудники нарушили регламент. За это ему хотят объявить выговор. Но такое взыскание возможно только за плохое выполнение своих обязанностей.

Имущественный вычет

Если человек умер, не дождавшись возврата НДФЛ по имущественному вычету, его жене эти деньги не отдадут

Имущество у супругов общее, но для целей налогообложения каждый из них является самостоятельным налогоплательщиком. Поэтому каждый сам получает свой вычет при жизни. Не успел – наследства по вычету нет.

Мероприятия

Разместить
Читать еще