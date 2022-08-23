Налоговые изменения 2022

Украина отказалась от соглашения о двойном налогообложении с Россией

Соглашение прекращает действовать с 1 января 2023 года.

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С указанной даты договоренности о двойном налогообложении перестанут работать по налогам, которые удерживаются у источника с дохода, выплаченного или начисленного после 1 января 2023 года.

По остальным налогам — за налоговые периоды с 1 января или после 1 января 2023 года.

Из-за аннулирования соглашения бизнесу придется платить налоги по повышенным ставкам, а также лишиться ряда налоговых льгот.

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Украиной действовало с февраля 1995 года.

Об этом сообщил Минфин.

Тем временем уже готовы списки налоговых льготников в радиоэлектронике  и планируют снизить налоги, но скрывают какие, когда и на сколько.

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