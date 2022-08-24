Инвестдайджест. На Мосбирже рост, рубль остается стабильным

📊 Индекс МосБиржи закрыл торги накануне ростом на 1,43%. Росли котировки VK, Яндекса и Сбера. Инвесторы отреагировали и на отчетность Ozon. В результате расписки компании прибавили в цене 8,8%.

🇷🇺 Рубль накануне сохранял стабильность и держался в районе 60 за доллар. Сегодня рубль может немного подорожать — до 59 за доллар, поскольку новостей по бюджетному правилу не поступало.

🛢 Утром котировки Brent находятся под небольшим давлением, опустившись чуть ниже $100 за баррель. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, сегодня сорт продолжит торговаться вблизи текущего уровня.

💼 В ближайшие дни выйдут данные по инфляционным ожиданиям населения. Если они вновь снизятся, это может стать поводом для понижения ключевой ставки сразу на 100 б. п. в сентябре и подтолкнуть вниз доходности ОФЗ с фиксированным купоном.

По материалам СберИнвестиции