Индивидуальный предприниматель

Если ИП призвали на военные сборы, ему не возместят потерю дохода и не отменят фиксированные взносы

Если сотрудника призывают на военные сборы, работодатель оплачивает это время по среднему, а военкомат компенсирует эти расходы. Но если человек – ИП, у него нет зарплаты и никакого среднего заработка тоже нет.

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Если на военные сборы призывают бизнесмена, ему никто не возместит потерянный доход. Такой компенсации в законах не предусмотрено.

Обсуждение этой темы затеяли наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

У ИП есть незавершенные уже заключенные контракты с клиентами. Работы бизнесмен выполняет самостоятельно. А сборы по закону «О воинской обязанности и военной службе» могут длиться до 2 месяцев.

Участники обсуждения отмечают, что за эти 60 дней предпринимателю придется платить фиксированные взносы, хотя фактически он не будет вести деятельность.

Дело в том, что в число исключаемых периодов для начисления взносов военные сборы не входят.

Впрочем, коллеги, основываясь на собственном опыте, советуют до начала сборов прийти в военкомат и отказаться от этого мероприятия, объяснив причину.

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Индивидуальный предприниматель

Если ИП призвали на военные сборы, ему не возместят потерю дохода и не отменят фиксированные взносы

Если сотрудника призывают на военные сборы, работодатель оплачивает это время по среднему, а военкомат компенсирует эти расходы. Но если человек – ИП, у него нет зарплаты и никакого среднего заработка тоже нет.

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