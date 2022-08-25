Налог на прибыль

Текущую прибыль можно уменьшить на ошибки прошлых периодов

Если компания ранее совершила ошибку, из-за которой завышен налог на прибыль, надо сдать уточненку. Но можно учесть эту прошлую ошибку и при подсчете налога в текущем периоде.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 08.08.2022 № 03-03-06/1/76519.

Когда невозможно определить период совершения ошибок, перерасчет базы по налогу на прибыль идет за налоговый, в котором выявлены ошибки (искажения).

Компания может пересчитать базу и налог за период, в котором выявлены ошибки, относящиеся к прошлым периодам.

Это возможно и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

Если же возможно определить период совершения ошибка, то надо сдать уточненку за тот период.

Но в текущем периоде можно уменьшать прибыль на прошлые ошибки, если она в принципе есть. Если в учете убыток, то прошлые ошибки в этом периоде не учитывают.

 

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