Инвестиции

📊Инвестдайджест. На Мосбирже падение, рубль пока стабилен

Рынок уверенно рос два дня подряд, однако накануне инвесторы отреагировали на отчетность TCS Group. При этом экспортеры решили придержать рубль.

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📊 Рынок акций закрылся падением на 0,52% по индексу МосБиржи. Компания TCS Group не раскрыла размера чистой прибыли по итогам полугодия и сообщила, что она снизилась до минимума за пять лет. Акции эмитента подешевели на 5,1%. Лучше рынка выглядели бумаги АЛРОСА (рост на 2,2%).

🇷🇺 Рубль большую часть дня держался на отметке 60 за доллар, несмотря на налоговые выплаты в четверг. Спрос на рубль остается умеренным. Аналитики прогнозируют, что сегодня рубль продолжит торговаться около 60 за доллар.

 🛢 Нефть марки Brent утром торгуется в районе $102 за баррель. По мнению аналитиков нефтяные котировки могут нацелиться на отметку $104 за баррель.

 💼 В среду доходности среднесрочных ОФЗ опустились на 2–9 б. п., у долгосрочных выпусков они выросли на 1–4 б. п. Вышедшие вчера данные по недельной инфляции показали, что дефляция в России продолжает опережать сезонные нормы.

По материалам СберИнвестиции

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