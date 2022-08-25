Госдума просит Минцифры запретить рекламу вредной еды на ТВ в «детское» время

С такой просьбой замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к Максуту Шадаеву. Копия есть в распоряжении «Российской газеты».

Депутат просит запретить, в частности, показ рекламных роликов с фастфудом, газированными напитками и жирными и солеными продуктами в дневное и вечернее время, когда дети могут смотреть программы по телевизору.

Также в рекламе таких продуктов не менее третьи хронометража должен присутствовать дисклеймер, который сообщает, что рекламируемый продукт вреден для организма. Дети, лидеры мнений и непрофессиональные актеры не должны рекламировать эту продукцию, говорится в обращении.

Российские производители с 18 августа начали получать субсидию на телерекламу, при условии, что они попали в реестр Минпромторга.