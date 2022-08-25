НДС

Компании получат налоговые льготы за помощь ДНР и ЛНР

Фирмы, которые оказывают помощь ДНР и ЛНР, в том числе восстанавливать жилье и инфраструктуру, хотят освободить от НДС.

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Такой законопроект планирует внести в нижнюю палату парламента Госдумы Комитет по строительству и ЖКХ, сообщают «Известия».

Сейчас фирмы платят НДС в полном объеме с гуманитарной помощи, которую они направляют в Донбасс. Так, если компания отправила в регион автомашину, которая стоит два миллиона рублей, то после уплаты налогов фактическая стоимость автомобиля возрастает до 2,5 миллионов.

Товары, услуги и виды работ, которые освободят от НДС для таких компаний внесут в правительственный перечень. Также регионы смогут сами определять, какие компании получат эту льготу.

Между тем, эксперты предупреждают, что при отмене налога льготой воспользуются недобросовестные компании.

Стать плательщиками НПД смогут не только россияне и граждане стран ЕАЭС, как сейчас. Ряды самозанятых пополнят граждане Украины, ДНР и ЛНР.

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