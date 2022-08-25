Россияне не рассчитывают в старости на пенсию. Им нужен дополнительный доход

Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ». Результаты имеются в распоряжении «Известий».
Для безбедной старости нужен доход:
- от 50 до 100 тыс. рублей для 84% опрошенных;
- 100–150 тыс. рублей в месяц (18%);
- хотят получать в месяц 150–200 тыс. рублей (20%);
- готовы прожить на сумму до 50 тыс. рублей1(15%);
- потребуется 200 тыс. рублей (10%).
В качестве источников денег на старость респонденты назвали:
- пенсию от государства (46%);
- доход от накопительных вкладов и инвестиций (43%);
- доход от бизнеса (24%);
- рассчитывают на детей (19%);
- не думают о жизни в старости (16%).
Ранее сообщалось, что каждый восьмой россиянин намерен накопить на пенсию не менее 1 млрд рублей.