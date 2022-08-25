Тинькофф Банк снижает процентную ставку на остаток для дебетовых карт с 26 августа

Об этом сообщается на сайте Тинькофф банка.
Процентная ставка на остаток составит 3% вместо 4% для держателей всех дебетовых карт, включая Tinkoff Black, без подключенных сервисов Tinkoff Pro, Premium или Private.
Если эти сервисы подключены, то процентная ставка на остаток составит 6% вместо прежних 7%.
Ранее Тинькофф снизил плату за обслуживание валютных счетов. Со 2 августа комиссия за обслуживание счетов, на которых хранится свыше 10 тыс. в долларах, евро, фунтах или франках составит 0,5% в месяц (6% годовых).