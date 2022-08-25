Конкурсный управляющий в ответе за достоверные сведения о юрадресе банкрота

Ответственность за недостоверные сведения несет конкурсиный управляющий, сообщает ФНС в письме от 17.08.2022 № ЕА-3-26/8820@.
Если контролеры обнаружат, что сведения в ЕГРЮЛ недостоверны, то внесут в ЕГРЮЛ соответствующую запись (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-Ф3).
Закон не освобождает банкротов от обязанности вносить в ЕГРЮЛ достоверные сведения о юрадресе.
Чтобы обновить адрес, конкурсный управляющий должен направить в инспекцию заявление по форме № Р13014.
Налоговики также напомнили, что банкротный мораторий закончится 2 октября.