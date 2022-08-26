Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет

В письме от 19.08.2022 № 03-04-07/81281 сказано, что не всякий документ, составленный врачом, является медицинским.
Ориентироваться надо на приказ Минздрава от 15.12.2014 № 834н, которым утверждены унифицированные формы медицинской документации при амбулаторной помощи.
В этом приказе, в частности, не значится консультативный лист. Значит по этому документу вычет не дадут.
Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС от 24.08.2022 № СД-4-11/11080@.
Отметим, что иногда покупать лекарства приходится и при стационарной помощи.
Ранее ФНС разъясняла, что в качестве медицинского документа подойдет выписка из истории болезни или медицинской карты.
Кстати, получить вычет можно при покупке абсолютно любого лекарства, назначенного врачом.