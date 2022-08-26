Социальный вычет

Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет

По расходам на лекарства можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для этого кроме чека из аптеки нужно показать налоговикам рецепт или сведения из медицинской документации пациента. Какие – пояснил Минфин.

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В письме от 19.08.2022 № 03-04-07/81281 сказано, что не всякий документ, составленный врачом, является медицинским.

Ориентироваться надо на приказ Минздрава от 15.12.2014 № 834н, которым утверждены унифицированные формы медицинской документации при амбулаторной помощи.

В этом приказе, в частности, не значится консультативный лист. Значит по этому документу вычет не дадут.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС от 24.08.2022 № СД-4-11/11080@.

Отметим, что иногда покупать лекарства приходится и при стационарной помощи.

Ранее ФНС разъясняла, что в качестве медицинского документа подойдет выписка из истории болезни или медицинской карты.

Кстати, получить вычет можно при покупке абсолютно любого лекарства, назначенного врачом.

 

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Социальный вычет

Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет

По расходам на лекарства можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для этого кроме чека из аптеки нужно показать налоговикам рецепт или сведения из медицинской документации пациента. Какие – пояснил Минфин.

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