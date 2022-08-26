Обязательные электронные доверенности внедрят с 1 сентября 2023 года

Объявление о продлении срока сделал замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко на совещании межведомственной рабочей группы по развитию электронного документооборота в хозяйственной деятельности.
Это сделано в интересах бизнеса, сообщает кабмин.
В проекте постановления о сдвиге срока внедрения МЧД сказано, что перенос связан с отсутствием производственных мощностей и технологий для производства высококачественных аналогов современных плат и микросхем.
Для работы с электронными доверенностями ФНС разработала сервис на базе распределенного реестра.
Через него идет автоматическое информирование всех участников об изменениях, происходящих с доверенностями.
К сервису уже подключились:
- крупнейшие операторы ЭДО;
- банки;
- торговые площадки;
- Федеральное казначейство;
- ПФР;
- ФСС;
- Росалкогольрегулирование;
- и другие.