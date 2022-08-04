Электронные подписи

Обязательные машиночитаемые доверенности введут на 9 месяцев позже, чем планировали. Не хватает микросхем

Из-за отсутствия плат и микросхем дату обязательного применения машиночитаемой электронной доверенности перенесут на 1 сентября 2023 года.

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Чтобы подписать документы за кого-то, представителю требуется доверенность.

А подписывать электронные документы за ИП или за организацию нужно с машиночитаемой доверенностью. Это электронная форма бумажной доверенности, подписанная КЭП руководителя организации или ИП.

Однако покадоверенным лицам разрешили использовать электронную подпись без использования машиночитаемой доверенности.

Сейчас разрешение действует до 31 декабря 2022 года. Но уже подготовили законопроект, который продлевает этот срок до 1 сентября 2023 года.

Перенос связан с отсутствием производственных мощностей и технологий для производства высококачественных аналогов современных плат и микросхем.

Электронную подпись можно оформить через «Госключ» и перед вычачей электронной подписи налоговики будуь беседовать с их будущими владельцами.

 

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