ЭДО

На составление транспортных документов бизнес тратит 70 тонн бумаги в год. Но скоро внедрят ЭТН

За год составляют до 5 млрд перевозочных документов, на что уходит 70 тонн бумаги, сообщили в Минтрансе.

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В других отраслях бумаг не меньше. Например, количество бумажных документов в фирме, занимающейся перемещением алкогольной продукции, в год составляет более 12 млн. Их надо хранить 5 лет, а это 60 тонн бумаги.

Такие цифры озвучили в кабмине на совещании межведомственной рабочей группы по развитию ЭДО.

С 1 сентября 2022 года свершится запуск государственной информационной системы по электронным транспортным документам (ГИС ЭПД), в том числе транспортной накладной (ЭТК).

Правила ГИС утверждены постановлением Правительства от 21.05.2022 № 931.

Чтобы проверять такие документы на дороге, сотрудники ГИБДД будут использовать специальную программу.

Программа считывает QR-код и визуализирует для инспектора данные из ЭТК.

Сам QR-код водитель будет получать у оператора ЭДО, через которого происходит обмен документами, а подписан такой код будет электронной подписью ГИС.

 

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