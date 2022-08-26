СЗВ-ТД

🙉 ПФР накладывает абсурдный штраф за вынужденную ошибку с СЗВ-ТД

Срок для сдачи СЗВ-ТД о приеме и увольнении всего 1 рабочий день. При смене директора уложиться в этот срок для электронной сдачи на практике невозможно. Но ПФР это не волнует. Бизнес штрафуют. Формально ПФР прав. Фактически – это абсурд.

Версия для печати

Наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации» рассказала о ситуации, когда форма СЗВ-ТД была отправлена почтой в бумажном виде, хотя, судя по численности ее надо было сдавать электронно. Но на практике сдать электронно никак бы не получилось.

При этом штраф за неправильный способ сдачи — 1 000 рублей.

В фирме сменился директор. После приема нового директора на оформление электронной подписи нужно было время, которого не было.

Что делать? Не сдавать СЗВ-ТД, пока нет подписи, и сдать потом с просрочкой? Или сдать вовремя, но неправильным способом?

И то, и то — нарушение. Как говорится, куда ни кинь, всюду клин.

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева отметила, что законодательно такая ситуация никак не урегулирована. Поэтому все на усмотрение самого ПФР. А у пенсионщиков позиция — штрафовать за все.

Между тем, есть судебная практика в пользу работодателей.

Например, в свежем решении АС ЗСО от 05.08.2022 по делу № А46-18628/2021 говорится, что по НК не должно быть ответственности при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

  • отсутствие события налогового правонарушения;
  • отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения.
Аналогично должно быть и с отчетами в ПФР.

ПФР оштрафовал министерство экономики Омской области за то, что сведения СЗВ-ТД были сданы на бумаге. Но в это время сменился министр, и у нового не было ЭЦП.

Суд указал, что перед тем, как штрафовать, надо было изучить обстоятельства. Штраф отменили.

Аналогичное решение принято и по делу № А59-5449/2020.

ПФР оштрафовал за бумажный отчет таможню, где сменился начальник. Новый человек приступил к работе 29.06.2020, а сведения в ЕГРЮЛ появились 03.07.2020. Тогда же была получена ЭЦП.

Решение суда — штраф от ПФР отменить.

Вывод: в такой ситуации можно сдать бумажный отчет, но отбиваться от штрафа придется в суде.

Впрочем, наверняка бизнесу проще заплатить абсурдный штраф, чем судиться.

Защитите себя и бизнес во время налоговых проверок — получите 25 полезных материалов и научитесь проходить проверки от ФНС без рисков.

В «Клерк.Коллекции»:

5 онлайн-курсов;
20 вебинаров;
сертификаты от Центра обучения.

Лучшие налоговые юристы страны расскажут, как правильно отвечать на запросы налоговиков, пройти проверку и не подставить фирму на несколько миллионов доначислений налогов или главбуха с директором под уголовку.

Подборка по акции стоит 14.900 рублей. Торопитесь, цена временная. Посмотрите список курсов и вебинаров здесь или заполните форму ниже — расскажем больше.

СЗВ-ТД

🙉 ПФР накладывает абсурдный штраф за вынужденную ошибку с СЗВ-ТД

Срок для сдачи СЗВ-ТД о приеме и увольнении всего 1 рабочий день. При смене директора уложиться в этот срок для электронной сдачи на практике невозможно. Но ПФР это не волнует. Бизнес штрафуют. Формально ПФР прав. Фактически – это абсурд.

Повышение квалификации

Как использовать судебный приказ в арбитражном процессе

Федеральный закон ФЗ от 02.03.2016 № 47 ввел в АПК новую главу, в которой предусмотрел возможность рассмотрения дел приказного производства также в арбитражном процессе. Цели нововведений — повышение оперативности рассмотрения споров и снижение нагрузки на судей.

Как использовать судебный приказ в арбитражном процессе

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерский аутсорсинг

Как передать ведение учета на аутсорсинг. 10 правил работы с бухгалтерией на удаленке для руководителя

Решились перейти на дистанционное обслуживание? Выбирайте вариант: перевести на удаленку свою бухгалтерию или передать учет на аутсорсинг. Со своей бухгалтерией вопросов не возникает, ведь сотрудники знают компанию и у них есть право подписи. Главное — наладить автоматизацию. С аутсорсингом сложнее. Как доверить «внутреннюю кухню» в чьи-то чужие руки?

Как передать ведение учета на аутсорсинг. 10 правил работы с бухгалтерией на удаленке для руководителя

Правомерное выделение IT-подразделения или необоснованная налоговая выгода

Будет ли рассматриваться в качестве нарушения налогового законодательства выделение такого подразделения в отдельную компанию, либо создание новой компании и перевод в нее сотрудников такого подразделения, либо перепрофилирование уже имеющейся компании?

Правомерное выделение IT-подразделения или необоснованная налоговая выгода
Читать еще