🙉 ПФР накладывает абсурдный штраф за вынужденную ошибку с СЗВ-ТД

Наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации» рассказала о ситуации, когда форма СЗВ-ТД была отправлена почтой в бумажном виде, хотя, судя по численности ее надо было сдавать электронно. Но на практике сдать электронно никак бы не получилось.

При этом штраф за неправильный способ сдачи — 1 000 рублей.

В фирме сменился директор. После приема нового директора на оформление электронной подписи нужно было время, которого не было.

Что делать? Не сдавать СЗВ-ТД, пока нет подписи, и сдать потом с просрочкой? Или сдать вовремя, но неправильным способом?

И то, и то — нарушение. Как говорится, куда ни кинь, всюду клин.

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева отметила, что законодательно такая ситуация никак не урегулирована. Поэтому все на усмотрение самого ПФР. А у пенсионщиков позиция — штрафовать за все.

Между тем, есть судебная практика в пользу работодателей.

Например, в свежем решении АС ЗСО от 05.08.2022 по делу № А46-18628/2021 говорится, что по НК не должно быть ответственности при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

отсутствие события налогового правонарушения;

отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения.

Аналогично должно быть и с отчетами в ПФР.

ПФР оштрафовал министерство экономики Омской области за то, что сведения СЗВ-ТД были сданы на бумаге. Но в это время сменился министр, и у нового не было ЭЦП.

Суд указал, что перед тем, как штрафовать, надо было изучить обстоятельства. Штраф отменили.

Аналогичное решение принято и по делу № А59-5449/2020

ПФР оштрафовал за бумажный отчет таможню, где сменился начальник. Новый человек приступил к работе 29.06.2020, а сведения в ЕГРЮЛ появились 03.07.2020. Тогда же была получена ЭЦП.

Решение суда — штраф от ПФР отменить.

Вывод: в такой ситуации можно сдать бумажный отчет, но отбиваться от штрафа придется в суде.

Впрочем, наверняка бизнесу проще заплатить абсурдный штраф, чем судиться.